Глава Пентагона сообщил, что ВСУ планируют оперативно интегрировать в НАТО

Олег Кравцов.  
15.06.2023 12:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 742
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


Война на Украине не завершится в скором будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны США Ллойд Остин на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе («Рамштайн»).

Война на Украине не завершится в скором будущем. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он подчеркнул, что встреча происходит «в критический момент».

«Это марафон, а не спринт, – охарактеризовал глава Пентагона конфликт на Украине. – Мы будем продолжать предоставлять Украине срочную и необходимую помощь».

Он утверждает, что западные союзники будут с Украиной «долгое время» и напомнил, что на днях США объявили о дополнительной военной помощи Киеву в размере двух миллиардов долларов, в которую вошли ракеты ЗРК «Пэтриот» и бронетехника.

Остин признал, что стоит цель помочь Украине «победить Путина».

«Я прошу членов контактной группы и далее предоставлять Украине системы ПВО», – призвал министр обороны США.

Он поблагодарил Данию и Нидерланды за готовность обучать украинцев пилотировать истребители Ф-16.

«Становится очевидным, что Украина нуждается в силах, которые будут оперативно совместимы с нашими вооруженными силами», – резюмировал Остин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть