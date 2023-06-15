Глава Пентагона сообщил, что ВСУ планируют оперативно интегрировать в НАТО

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Война на Украине не завершится в скором будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны США Ллойд Остин на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе («Рамштайн»).

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Он подчеркнул, что встреча происходит «в критический момент».

«Это марафон, а не спринт, – охарактеризовал глава Пентагона конфликт на Украине. – Мы будем продолжать предоставлять Украине срочную и необходимую помощь».

Он утверждает, что западные союзники будут с Украиной «долгое время» и напомнил, что на днях США объявили о дополнительной военной помощи Киеву в размере двух миллиардов долларов, в которую вошли ракеты ЗРК «Пэтриот» и бронетехника.

Остин признал, что стоит цель помочь Украине «победить Путина».

«Я прошу членов контактной группы и далее предоставлять Украине системы ПВО», – призвал министр обороны США.

Он поблагодарил Данию и Нидерланды за готовность обучать украинцев пилотировать истребители Ф-16.

«Становится очевидным, что Украина нуждается в силах, которые будут оперативно совместимы с нашими вооруженными силами», – резюмировал Остин.