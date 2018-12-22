Глава украинской лже-Церкви пообещал легализовать гомосеков

22.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до главы новообразованной украинской раскольнической псевдо-церкви Епифания.

Звонок был совершен от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского парламента.

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Пранкеры говорили по-английски, Епифаний же перешел на «язык страны-агрессора».

Он попросил ЕС о поддержке Стамбульского Патриарха Варфоломея, на которого, якобы, будет осуществляться сильное давление. Он отметил, что США оказывали большое влияние на признание украинских раскольников.

«Макалистер» выразил уверенность, что однажды Епифаний благословит украинскую армию на «освободительный» поход в Крым и Донбасс, и зачистку русских регионов от «сепаратистов».

«Большое спасибо. Я тоже верю, что мы сумеем вернуть Донбасс и Крым… Мы благословляем. У нас сейчас есть в армии приблизительно 300 капелланов, которые работают среди военных», – сказал Епифаний.

Он заверил, что его псевдо-«церковь» не будет задействована в предстоящих выборах президента Украины, однако тут же добавил:

«Конечно, мы видим на этом посту в будущем только Порошенко. Который должен продолжать тот процесс, который происходит сейчас», – сказал Епифаний.

«Макалистер» поинтересовался, как в будущем новая псевдо-«церковь» может изменить отношение к гомосексуалистам.

«Это сложный вопрос, который мы не должны поднимать в начале этого пути. Вы знаете, как украинское общество воспринимает этот вопрос. Нужно работать над этим, чтобы украинское общество воспринимало. Это долгий путь. Конечно, будем общаться и искать ответы на сложные вопросы», – резюмировал Епифаний.

Запись разговора опубликовало агентство News-Front.

Спустя некоторое время официальная страница украинского лже-митрополита опубликовала сообщение о розыгрыше пранкерами.

«Кремлевские спецслужбы, прикрывшись именем депутата Европейского парламента, пытались в разговоре спровоцировать предстоятеля православной церкви Украины.

В течение прошлых дней блаженнейший митрополит Епифаний получил много поздравлений, в том числе по телефону. Воспользовавшись этим, российские спецслужбы через так называемых «пранкеров» (лиц, которые в телефонном разговоре выдавают себя за другого) попытались совершить информационную провокацию.

21 декабря 2018 года был совершен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского парламента.

Постепенно во время разговора начали задаваться провокационные вопросы, в частности, о «захвате Лавры», о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к «правам гомосексуалистов».

Митрополит Епифаний высказывал те же мысли, что и во всех публичных выступлениях: Украинская Церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого «захвата Лавры» не может быть, а разговоры о «захвате» имеют целью сеять напряжение в обществе. Церковь придерживается библейской позиции, определяя однополые отношения как грех, и это мнение разделяет большинство украинского общества. Также Церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает своим верным, каких кандидатов или партии следует поддерживать.

В течение разговора у митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его», – говорится в сообщении.

«Ранее подобного рода провокации, организованные российскими спецслужбами, происходили неоднократно. Из опыта известно, что, не получив каких-то выгодных для себя ответов во время разговора, провокаторы осуществляют монтаж записи», – заранее открестился от проколов Епифаний.