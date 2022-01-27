«Главное – не паниковать» – украинцев морально готовят к массовому отключению интернета и мобильной связи

Новости Украины

Украина не способна защитить свои институции и граждан от кибератак, поэтому остаётся только не паниковать в случае массового отключения интернета и мобильной связи.

Об этом в ходе конференции в Киеве заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риски того, что гибридные угрозы будут усиливаться, для нас эти угрозы всё более и более актуальны. Поэтому это большая проблема, как в любой войне мы говорим про возможности, вопрос в том, насколько адекватны наши возможности существующим вызовам. Давайте приведём пример: Новые Санжары, для того, чтобы погасить эту историю туда выезжал министр МВД, премьер-министр, министр охраны здоровья. Если таких новых санжар будет десять в один момент, то стоит вопрос, насколько мы способны бороться с таким вызовом», – сказал он.

Кроме того, политик отметил, что украинская кибербезопасность является отстающей по мировым меркам.

«Мы точно понимаем, что продолжительное время наша критическая инфраструктура пользовалась российскими программами, которые не соответствовали нормам безопасности, сколько там оставлено закладок, мы не знаем. Но мы должны понимать, что в момент «Ч» они будут активированы. Мы точно понимаем, что наши кибервозможности усыхаются каждый день, но вопрос в том, что мы только догоняем. В любом случае, если мы посмотрим на ситуацию в США, где гордятся своими возможностями, мы поймём, что это гарантированное отставание. Понимаете, мы никогда не поймём где та самая дырка, которая была использована. Вопрос кибервойны – насколько быстро мы может отстроить свою критическую инфраструктуру и защитить, насколько мы низком можем упасть и как быстро подняться», – рассуждал Загороднюк.

Также экс-министр обороны добавил, что на данный момент Украина не способна противостоять кибератакам.

«Это даже не вопрос противодействия этим угрозам, потому что на данный момент для нас это нереально. Для чего я это говорю… если у нас отключится связь и интернет, давайте не паниковать, поймите, что это может случиться, потому что мы воюем со страной, которая придумывает гибридную войну. В этом случае мы должны понимать, что неприятные события будут происходить и нужно быть к этому психологически готовыми и не кричать «всё пропало», если это произойдёт, потому что именно на это рассчитывает наш враг», – заключил Загороднюк.