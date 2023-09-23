Главный албанский лоббист и сербофоб США попался на взятке

Алексей Топоров.  
23.09.2023 14:55
  (Мск) , Белград
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Дзен, Коррупция, Сербия, США


Американскому сенатору – демократу от штата Нью-Джерси Роберту Мендесу и его жене предъявлены обвинения во взяточничестве.

Президент Сербии Александар Вучич высказал надежду, что в ходе расследования выяснится, что Менендес является ставленником албанцев.

Американскому сенатору – демократу от штата Нью-Джерси Роберту Мендесу и его жене предъявлены обвинения...

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Будучи в Нью-Йорке, где он выступал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Вучич отреагировал на обвинения против сенатора -демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса.

«Мы говорим о человеке, который является самым влиятельным албанским лоббистом, и нет никого, кто бы относился к сербам хуже и кто проделал бы более грязную работу в пользу албанцев, чем Боб Менендес», – заявил Вучич журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Сербии добавил, что Менендес пытался лоббировать как на Кипре, так и в Греции признание независимости Косово, «поскольку он очень влиятелен в Никосии и Афинах».

«Он сделал все, что мог, против нас. Когда видишь вот так, тот жуткий стиль, в котором нет аргументов, ястребиный, то понимаешь, что он проплаченный ставленник албанцев, и теперь все это потихоньку выяснится», – добавил Александар Вучич.

Прокуратура США на Манхэттене обвиняет Менендеса и его супругу Надин в получении взяток в тысячи долларов в обмен на использование власти и влияния сенатора в интересах бизнесмена из Нью-Джерси и оказании услуг египетскому правительству. Прокуроры заявили, что взятки включали в себя наличные деньги, золото, выплаты по ипотеке, авансы за проделанную работу, роскошный автомобиль и другие ценные предметы.

Роберту Менендесу и его жене Надин предъявлено по три обвинения в коррупции и вымогательстве. Демократ работает в Сенате с 2006 года и был председателем влиятельного комитета Сената США по международным отношениям.

Сейчас американские прокуроры стремятся конфисковать активы Менендеса, в том числе его дом в Нью-Джерси, Mercedes-Benz 2019 года выпуска и около 566 тысяч 000 долларов наличными, золотыми слитками и средствами на банковских счетах.

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