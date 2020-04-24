24.04.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Китай, Украина
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Главный грузин Зеленского «наехал» теперь и на Китай




Глава фракции партии Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия допустил резкие высказывания не только в адрес Грузии, но и Китая, от которого Украина получает помощь для борьбы с коронавирусом.

Об инциденте рассказал в своем блоге киевский политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия в интервью журналисту Тиграну Мартиросяну на канале «Украина 24».«Китай – это авторитарное государство. Они всех закрыли дома. Реальный диктаторский режим».

Вот теперь посмотрим на помощь из Китая. Звезданутый идиот, простите. Наша страна просит китайских врачей, просит технику и товары. А глава президентской политсилы в парламенте называет партнеров «авторитарными, диктаторами», – отметил Раимов.

Ранее посольство Китая выразило недовольство акциями, которые проводили украинские организации в Киеве в поддержку протестов в Гонконге под лозунгом отторжения этого региона от КНР.

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