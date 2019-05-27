Главный крымский филаретовец развенчал антисоветские страшилки

27.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Раскольнический украинский «митрополит Симферопольский и Крымский» Климент, который сегодня является представителем новосозданной ПЦУ, с ностальгией вспоминает свое советское детство и уверяет в отсутствии гонений на церковников во времена СССР.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климента, его детство было «идеально счастливым».

«Мое детство было идеально счастливым. Я был самым счастливым ребенком. У меня была возможность в течение многих лет по два раза в год, была такая молодежная организация туристическая «Спутник». Вот, весной и летом я бесплатно ездил по городам Советского Союза. Поэтому, начиная с 5-го класса, по 10-й я объехал 15 городов Советского Союза. Поэтому я считаю, что мое детство было очень счастливое», – заявил Климент.

Он также отверг заявления о том, что на верующих в советские годы устраивали гонения.

«Когда мне говорят, что вот, во времена Советского Союза нельзя было ходить в церковь, были гонения – не знаю. Я был школьником, заходил в храм, меня никто не гонял. Я учился в институте, я тоже ходил в храм. Я считаю так – тот, кто хотел, у кого был интерес, тот, у кого в семье были хотя бы какие-то основы религиозной культуры православной, эти люди не могли не ходить в собор, они ходили несмотря на то, было запрещено или не было запрещено», – сказал крымский раскольник.