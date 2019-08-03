Главный парад ВМФ переносят из Петербурга в Севастополь

03.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

В следующем году главный военно-морской парад России пройдет не Санкт-Петербурге, а в Севастополе. Об этом сообщает питерское издание «Фонтанка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причиной переноса станет реконструкция Южной стенки кронштадтской Усть-Рогатки, на которой располагаются зрители во время парада в честь Дня ВМФ. Ожидается, что работы займут три года.

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«Но есть информация, что, даже вне зависимости от проводимых или не проводимых работ, главный военно-морской парад будет проводиться не только в городе Санкт-Петербурге… Как Олимпиада, будет кочевать из города в город», – сказал представитель регионального управления заказчика капитального строительства Западного военного округа Евгений Тарасенко.

«Фонтанка», ссылаясь на источники, утверждает, что парад будет проводиться только в Севастополе.