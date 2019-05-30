Главный «решала» Порошенко «переобувается» в Харькове

30.05.2019, Харьков, Алекс Кон

Скандально известный на Украине депутат Верховной Рады Александр Грановский, известный как «решала» бывшего президента в судах и прокуратуре, вышел из партии «Блок Петра Порошенко». Для тех, кто живет в Харькове и просто изредка смотрит на билборды вокруг, это неудивительно. Вопрос был лишь в том, когда это случится.

Сам Грановский заявил, что не планирует ни становиться частью нового парламентского списка переименованной порошенковской партии «Европейская солидарность», ни пользоваться поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца.

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И вот почему. Есть в Харькове Киевский район. Он совпадает с избирательным округом в Верховную Раду, который более полугода окучивает депутат Грановский. Этот деятель уже перезнакомился со всем местным начальством, лояльным городской власти, со школьниками и их родителями, со всякой разной неагрессивно настроенной общественностью, а также организовал фонд. На многочисленных билбордах он позиционируется как «адвокат Харькова».

Запустив Грановского в округ и создав ему тепличные условия, мэр Геннадий Кернес одним махом решал две задачи — делал Порошенко приятное и выдавливал оттуда аваковского ставленника и подельника по гей-скандалу экономиста Александра Кирша. А дружба с Порошенко, выражающаяся в поддержке одного из ключевых партнёров пятого президента, нужна была городским властям, которых правоохранители замучили обысками, выемками документов и уголовными делами разного уровня абсурдности. Сработало ли это? По крайней мере, сам Порошенко ни разу не призывал к расправе над Кернесом и его командой.

Округ, скажем прямо, с непростой судьбой. В разное время в нем избирались известная политическая (и не только) дама с низкой социальной ответственностью Инна Богословская, один из первых предателей города в 2004 году юрист Станислав Косинов, а после возобновления «мажоритарки» в 2012 году – сначала покойная красавица и тоже юрист Ирина Бережная, до этого в Харькове не жившая. Два года спустя там было единственное место в городе и области, где победил майданный выдвиженец — многолетний партнер и советник Авакова экономист Кирш. Именно в этом районе проживает больше всего студентов, приезжих и обиженной интеллигенции.

У каждого политика есть своя биография. Наряду со Свинаручуком-Гладковским, Сергеем Березенко и Игорем Кононенко, Грановский считался в экспертной среде неотъемлемой частью самого близкого окружения Петра Порошенко и фигурирует во множестве коррупционных скандалов.

Вот лишь некоторые из них. Известный украинский журналист Александр Дубинский, работающий на принадлежащем Коломойскому телеканале «1+1», обнародовал предварительный список украинских политиков-бизнесменов, которые могут попасть под санкции США за свои махинации с американскими деньгами, которые выделялись как помощь Украине. «Туда попадут люди, приближенные к Яценюку и Порошенко. Люди, которые участвовали в дерибане-разграблении государственного бюджета, оборонного бюджета и финансовой помощи США. Денег МВФ, если говорить проще. По предварительным данным, туда попадает со стороны Порошенко его ближайшее окружение – Кононенко, Гладковский, Грановский, а также еще несколько фамилий, которые являются офшорными кошельками «УкрПромИнвеста» — офшорной империи Порошенко», — утверждает журналист.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и обеспечения материальными ресурсами минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны. В этой схеме фигурирует компания «Трейд Коммодити». Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ней стоит Андрей Адамовский — многолетний бизнес-партнер и сообщник нардепа Александра Грановского. Тогдашний заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (девичья фамилия — Свинарчук) объяснил, что решил взять на поруки Павловского, задержанного по подозрению в растрате, потому что тот ранее хорошо себя зарекомендовал. Сам Грановский отрицает свою причастность к «Трейд Коммодити», но…

И пока Грановский крепко сидел в рамках системы, он голосовал и за декоммунизацию, и за признание бандеровцев героями, и за антицерковные законы. Замечу вскользь, что, если бы бандеровцы встретили его на узкой дорожке, то ему с его характерной семитской внешностью не светило бы ничего, кроме нескольких точных ударов ножом.

Кстати, современные нацисты развешивали билборды, где обвиняли его в воровстве, присовокупляя его к скандалам вокруг торговли оружием. «Грановский-Свинарчук раскрывает истинное лицо. :), — написал нардеп Билецкий, основатель «Азова», — Это тот самый Грановский из порошенковский когорты, который через Трейд Коммодити продал Украинской Армии контрабандное горючее по завышенной на 20% цене».

Но в Харькове нардеп Грановский не афиширует свое пособничество бандеровцам в зале заседаний Рады. Ведь в этом городе даже самые майданозависимые не пытаются отрицать роль ОУН в истреблении еврейского (и не только) населения Галиции и Волыни — одной из неотъемлемых частей Холокоста.. Ведь эта публика засветилась там в каждом погроме и каждом расстреле гетто в качестве активнейших и инициативных палачей. На встречах с избирателями он говорит такие вещи, которые в Киеве его недавние коллеги по БПП вряд ли бы одобрили. Вот что сказал он школьникам, изучающим тему Холокоста: «Это очень сложная и актуальная тема. Сейчас в обществе агрессивные настроения и атмосфера ненависти к людям. Причина геноцидных настроений и антисемитизма в том, что люди хотят этим пользоваться. Они в душе не верят, но вынуждены. Образованные люди редко себе такое позволяют. В Харькове сдержанные люди, и здесь нетерпимость — редкость».

Вспахивая харьковскую целину, Грановский понял, что от бандеровщины следует потихоньку уходить. Он не поддержал закон о социальной защите боевиков ОУН-УПА, выйдя из зала. Точно так же не стал он голосовать и за нововведения, фактически ставящие русский язык вне закона. А 9 мая вообще вместе с мэром Кернесом и Вадимом Рабиновичем прошел здесь в колонне «Бессмертного полка».

Наблюдая за приключениями Грановского в Киеве и Харькове, думаешь: а так ли необходим в Верховной Раде такой депутат в качестве представителя города. Да, он известный юрист, «решала с опытом». Но этого мало. Нужны еще и убеждения, соответствующие избирателю, и репутация. А вот с ними, сами видите, проблемы имеются. Притом — немалые.