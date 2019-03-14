Глобальный капитал принес Украину в жертву

14.03.2019, Киев, Игорь Петров

Империализм и глобальный капитал использовал Украину для разворачивания гонки вооружений и передела мира.

Об этом в эфире канала Союза блогеров Украины заявил политический консультант, украинский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы назначить Россию «городским хулиганом» нужна была жертва. И ее нашли в лице Украины. Она – жертва для продвижения важных целей, интересов глобального капитала, империализма, разворачивания гонки вооружений, и ей как жертве на этом фоне можно закрыть глаза на все. Как у Маркса – если есть доход 300%, капитал закрывает глаза на все. Сегодня война идет за бОльшие проценты. Россия говорит, что это идет конкуренция цивилизаций – да нет, мочат за бабло, за потребление ресурсов», – сказал Мишин.