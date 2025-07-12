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Тысячи молодых спортсменов со всего мира должны были собраться 16-27 июля в Германии на Летнюю Универсиаду – состязания в духе честной борьбы и студенческого единства.

Однако атмосфера радости спортивного праздника уже изрядно подпорчена омерзительным душком политиканства и откровенной несправедливости. Решение Международной федерации университетского спорта (FISU) допустить российских и белорусских спортсменов непременно под «нейтральным флагом», лишив их национальной символики, гимна и права представлять свои страны, вызывает серьезные вопросы.

Причина заранее испорченного спортивного события – традиционная избирательность подхода FISU. Российским и белорусским атлетам предписана строжайшая «нейтральность»: любое проявление связи со своей Родиной строго карается дисквалификацией.

Спортсменам из России и Белоруссии запрещено проводить любые альтернативные церемонии награждения или мероприятия, где они могли бы как-то выразить свою национальную или культурную принадлежность. Их интервью будут жестко контролироваться, любое упоминание о национальной гордости или поддержке своей страны заранее расцениваются как нарушение с введением жесточайших санкций. Откровенное давление сапогом на горло с целью унижения личности и идентичности спортсменов. Молодые люди, посвятившие годы жизни спорту, лишаются базового права на свободу выражения.

Сия гнилая практика не распространяется на спортсменов других стран, участвующих в реальных, затянутых на десятилетия вооруженных конфликтах. Взять, например, Израиль.

Несмотря на гуманитарную катастрофу в Газе, напрямую связанную с демонстративным пренебрежением израильского руководства к правилам ведения войны, израильские студенты-спортсмены будут выступать под своим национальным флагом, с гимном, в полной мере представляя свою страну.

FISU, не в силах сдержать нежные чувства, не требует от них никакого «нейтрального статуса». Что за избирательная слепота? Где последовательность? Это откровенная дискриминация и практика двойных стандартов.

Если нейтральность – это принцип, он должен быть универсальным. Если же он применяется выборочно, это уже не принцип, а политическая биполярочка.

FISU из всех утюгов долдонит о стремлении оградить спорт от политики. Но если судить организацию не по словам, а по делам, её поведение приходится квалифицировать как откровенное лицемерие.

Результаты спортсменов из стран, чьи правительства вовлечены в военные действия (как Израиль или, к примеру, США с их бесконечными войнами «за мир и демократию» во всем мире), будут включены в общий медальный зачет Универсиады. Их победы будут выпячены и растиражированы. В то же время, победы российских и белорусских спортсменов, даже если они и будут одержаны в давящей и затхлой атмосфере «нейтралитета», официально не принесут очков ни их странам, ни даже так называемой «нейтральной команде». Их успехи будут цинично вычеркнуты из истории Игр.

Апелляция FISU к необходимости «защиты чистоты спорта» и «единства» в свете событий на Украине звучит абсолютно цинично. Их цель – не защита спорта, а изоляция конкретных стран, публичная порка их спортсменов, заранее лишенных заслуженного признания.

Слепо следуя в порочном русле МОК, который сам погряз в политических играх, FISU теряет остатки доверия и авторитета, превращая студенческие игры из символа молодости и дружбы, в арену для упражнения в двойных стандартах и политической ангажированности.

Ситуация на Универсиаде-2025 – это не какой-то там досадный инцидент, а признак системной проблемы. Последствия от проведения несправедливых Игр будут иметь далеко идущие негативные последствия за пределами спортивных арен Германии.