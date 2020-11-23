Голодных украинских пенсионеров заставили кормиться на холоде

23.11.2020, Киев, Максим Карпенко

«Революция достоинства» на Украине привела к тому, что старики стали неспособны прокормить себя и вынуждены выходить на улицы, чтобы воспользоваться помощью волонтеров. В Харькове, например, их кормят один раз в неделю, и каждый раз количество нуждающихся в еде пенсионеров увеличивается.

Об этом в своем блоге пишет бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Харькове после «революции гнидности», в день ее седьмой годовщины, вот так живут пенсионеры. Раз в неделю их бесплатно кормят на улице. И с каждым разом их приходит все больше и больше. Я понимаю, животные на улице кормятся, да и то их жаль. А что мы видим!? Люди в мороз, снег на улице едят под открытым небом…

Позор! Всем тем, кто управляет сегодняшним государством. Позор политикам, которые довели страну до настоящего ужаса и прямого геноцида своих же граждан. Такие страшные сюжеты и картинки можно уже увидеть по всей Украине. Больше мне не о чем писать, так как у меня слов нет для выражения. Просто душа плачет. Я рекомендую, чтобы эти кадры из Украины видела Россия, Белоруссия и другие постсоветские страны.

К чему ведет «демократия», европейские и американские «ценности». К бедности, к разрухе, к войне. А людей приравнивают фактически к собакам, которые вынуждены питаться на холоде, независимо от своего самочувствия. Ведь кормежку никто не перенесет на другое время и не принесет к больным старикам домой. Вот страшная жизнь сегодняшних пенсионеров в Украине, которых ничего лучшего не ждет завтра», – пишет Журавко.