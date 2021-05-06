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06.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Скандал, Турция, Украина
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Голые украинки вляпались в очередной скандал за границей

Новости УкраиныГражданки Украины снова попали в скандал с обнажением в мусульманской стране. Речь идет о...

Гражданки Украины снова попали в скандал с обнажением в мусульманской стране. Речь идет о фотосессии в стиле ню на одном из курортов в Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Шестеро гражданок Украины позировали в чем мать родила на частной яхте в одной из бухт города Гечек в провинции Мугла. Их сняли с соседнего судна, видео попало в интернет и быстро разошлось по местным СМИ. Любительниц голых фото задержала турецкая полиция и допрашивала на протяжении нескольких часов.

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«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Мы поняли после этого балкона, но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять Поэтому если вы хотите сделать фото в Турции или в других мусульманских странах обнажёнными, лучше этого не делать.. Или лучше делать это максимально скрытно. И отмечайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция», — рассказала в своем блоге одна из участниц скандала.

Напомним, недавно нескольких украинок задержали правоохранители в Дубае. Девушки нарушили законодательство ОАЭ, позировав голыми на балконе одной из популярных гостиниц курорта.

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