«Гонения на УПЦ – роковая глупость со стороны киевских властей» – Ищенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Если бы на заре «незалежности» украинские власти сделали ставку на каноническую УПЦ, у них бы уже давным-давно была своя лояльная церковь без каких-либо автокефальных проблем.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Митрополит Онуфрий с начала СВО призвал молиться фактически за победу украинского оружия, за украинских воинов. Фактически УПЦ выступила с политическим заявлением и поддержала украинскую политическую власть. Она выступила не как РПЦ с миротворческими заявлениями – давайте молиться о мире в принципе, она выступила в поддержку «своих». Поэтому, говорить о единстве – формально единство существует. А неформально – это совершенно отдельная структура. Да, на Украине она гонима, гонима именно по глупости украинских властей. Если бы украинские власти были бы умные, то УПЦ уже давным-давно присела бы им на шеи и сама бы добилась автокефалии. Просто украинские власти, начиная с Кравчука, не на тех сделали ставку, они сделали ставку на Филарета, а надо было просто на каноническую церковь, и всё бы у них было в порядке», – считает он.

Эксперт добавил, что если УПЦ занимает такую позицию по СВО, то нечего удивляться отсутствию реакции на другие вопиющие факты.

«Например, снесение памятника Александру Невскому, что – митрополит Онуфрий возвысил свой голос, он сказал, что это мерзко? Это первый снесённый памятник? Нет. А что, митрополит Онуфрий или кто-то из иерархов УПЦ выступили по поводу тысяч людей, арестованных СБУ? Просто за то, что они «поддерживают Русский мир». Это же достаточное основание для того, чтобы быть брошенным в тюрьму или даже убитым. Никто из иерархов не сказал и слова в защиту. А там – масса православных», – объяснил политолог.

Ранее один из священников обратил внимание на молчание со стороны окружения Онуфрия на беспрецедентные варварские обстрелы Донецка со стороны ВСУ.

Стоит отметить, что украинствующее сообщество в любом случае всё это не оценило. Так, Львовский горсовет сегодня официально потребовал запретить УПЦ на Украине.