Прогиб Онуфрия не засчитан: Львов требует запретить УПЦ
Львовский областной совет призвал законодательно запретить деятельность Украинской Православной Церкви на территории Украины.
Заявление опубликовано на официальном сайте облсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Под прикрытием руководства УПЦ МП происходила аннексия Автономной Республики Крым, а на Донбассе, в культовых сооружениях УПЦ МП, скрывались российские вооруженные боевики и диверсионно-разведывательные группы, которые захватывали наши территории и убивали украинцев.
Нередки факты, когда священники Украинской православной церкви Московского патриархата отказывались отпевать погибших в зоне проведения АТО/ООС украинских военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины, сами же служители УПЦ МП регулярно публично называют действия наших воинов по защите Украины от агрессора «братоубийством», – говорится в заявлении.
Также во Львове обвинили руководство УПЦ в том, что с начала спецоперации РФ на Украине их риторика в отношении российского президента, русской церкви и ее главы является слишком умеренной.
«Недавно Синод Русской православной церкви решил образовать на территории Крыма с аннексированных епархий УПЦ Крымскую митрополию РПЦ, а после заявлений Синода УПЦ МП о том, что одной из причин нападения россии на Украину стало создание ПЦУ, стало понятно – маски сняты», – подчеркнули львовские депутаты.
Также во Львовском облсовете совершенно не оценили прогиб УПЦ, когда на Синоде в Киеве было принято решение об отделении от РПЦ.
«Несмотря на изменения в Устав об управлении УПЦ, принятые на соборе УПЦ МП 27 мая 2022 года, эта церковь и в дальнейшем полностью соединена с РПЦ как юридически, так и духовно. В Константинополе существование УПЦ как отдельной, полноправной церкви не признают и официально отмечают, что архиереи УПЦ сегодня значатся «епископами Русской церкви, проживающими в Украине».
Эти и другие факты являются свидетельством того, что деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата подрывает территориальную целостность, соборность и государственность Украины, направлена на поддержку геноцида украинского народа и несет прямую угрозу жизни, здоровью, безопасности, чести и достоинства украинцев.
Мы, депутаты Львовского областного совета, осознавая свою ответственность перед избирателями Львовщины, считаем недопустимым дальнейшее существование и деятельность УПЦ МП в Украине в целом и на Львовщине в частности», – заявляют депутаты.
«Призываем государство законодательно запретить деятельность Украинской православной церкви как структурного подразделения Русской православной церкви (РПЦ) и религиозных организаций, которые являются частью РПЦ за проведение коллаборационной и осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором – Российской Федерацией», – говорится в тексте заявления Львовского областного совета.
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