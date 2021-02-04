Google рискует потерять 200-миллионный сегмент – Пушков

04.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Москва совершенно не заинтересована в прекращении деятельности Google в России, однако не допустит пренебрежение российскими законами со стороны иностранных интернет-компаний.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава временной комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в русскоязычный сегмент глобального интернета больше населения РФ, поскольку охватывает также сё постсоветское пространство, а это уже за 200 миллионов человек, плюс есть довольно значительные сегменты в Германии и ряде других стран Европы, Израиле и США.

«Если Google считает, что блокировка 25 российских интернет-ресурсов на YouTube стоит того, чтобы потерять российский рынок, то это их, конечно, дело, но на каком-то этапе, в случае такого злостного нарушения предписания российского регулятора, думаю, что дело дойдёт до того сценария, какого мы не хотим, какого, я считаю, Google тоже не хочет. Поэтому они должны прислушаться к тем предупреждениям, которые с нашей стороны исходят», – сказал Пушков.

По его словам, цель этих предупреждений – показать, что «мы настроены серьёзно», так же, как и представители ЕС или Австралии.

«Австралийский премьер очень правильно сказал, сейчас у них спор с Google и Facebook. Те заявили, что если в Австралии будут приняты определённые законы, которые их не устраивают, то они уйдут с австралийского рынка. Австралийский премьер ответил: на территории Австралии разрешено делать то, что разрешено в Австралии, и определяет это австралийский парламент.

То есть, понятно, есть законы и они должны им следовать, если они им не следуют, я не думаю, что хоть одно правительство мира будет подлаживаться под Facebook или Google в случае, если возникнет такая ситуация, потому что это становится вопросом уже национального суверенитета, вопросом национального достоинства», – пояснил сенатор.

Он добавил, что раздражение против этих компаний растет не только в России, но и во всем мире.

«Так что наши предупреждения это не сотрясание воздуха, это просто демонстрация того, что мы готовы ко всё более решительным действиям. Если три года назад еще и штрафы были редкостью в отношении этих ресурсов, то сейчас они превращаются в норму, скоро они превратятся в норму уже в виде крупных штрафов, а дальше будем смотреть, как реагировать на действие этих компаний, потому что мы находимся с ними во взаимодействии.

Я повторю, мы не заинтересованы в прекращении их деятельности в России, но мы заинтересованы в том, и будем настаивать на том, чтобы они действовали в соответствии с нашими законами. Если они пойдут по этому пути, то я думаю, что потенциал для конфликта будет практически исчерпан. Если они не пойдут по этому пути, тогда потенциал для конфликта будет нарастать», – заключил Алексей Пушков.