Гордон запричитал о «танцах на могилах гиборгах»

21.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинских артистов, выступающих в Российской Федерации, можно сравнить с коллаборантами, выступающими в нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

Об этом в эфире интернет-канала «Макарена» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он нецензурно высказался в адрес украинского певца Ивана Дорна, который не отказался от концертов в РФ, заявляя при этом, что украинцы и россияне – братья.

«Я их не осуждаю – я их не понимаю. Те артисты, которые ездят петь в Россию, я хорошо отношусь ко многим из них, нас связывают какие-то личные отношения, но мне это не нравится. Я не представляю, чтобы [советская певица] Клавдия Шульженко пела в момент войны в Мюнхене…

Вот вы приходите на кладбище, любое, и там ряды могил с флагами. Это ребята молодые, которые погибли, защищая свою землю, на своей земле. Поэтому я думаю, не пошел ли бы на хер Ваня Дорн и все остальные Вани, которые ездят в Россию развлекать россиян, которые не протестуют против Путина и его команды убийц», – заявил Гордон.