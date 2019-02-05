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05.02.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Украина
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Гордона уличили во лжи о Донбассе и Крыме

Переселенка с Донбасса, представившаяся как Татьяна, в эфире украинского телеканала ZIK уличила во лжи известного пропагандиста Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я смотрю ваши передачи и они мне очень нравятся. Но я хочу сделать маленькую ремарку. В одной из передач вы сказали, что 70-80% жителей Донбасса за Украину. Это, к сожалению, не так. Там если 30% будет за Украину, будет хорошо. Я туда езжу очень часто», – сказала Татьяна.

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Гордон принялся оправдываться, ссылаясь, как обычно, на свои секретные источники.

«Я опираюсь на закрытые данные СБУ, у меня много друзей в Донецком регионе, и они мне рассказывают о настроениях, царящих там. Они говорят, что 70% хочет возвращения в Украину. Надо понимать, что в разных городах разные настроения. Одно дело Донецк, другое — Горловка. Но я учту ваше мнение», – сказал Гордон.

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