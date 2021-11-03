Горе-союзники» и горе-друзья, или Как Азербайджан поглощает Грузию

03.11.2021 14:36 (Мск), Тбилиси, Леван Дежава

Пока грузинское правительство в борьбе за территориальную целостность страны сосредотачивается на бывших автономиях – Абхазии и Южной Осетии, обвиняя во всех грехах Российскую Федерацию, отнюдь не меньшая опасность подстерегает ее с другой стороны, причем от «лучших» соседей и вроде как союзников.

О притязании Турции на Аджарию и Самцхе-Джавахате прямым текстом не один раз говорил сам неосултан Реджеп Эрдоган, а к его заявлениям надо относится весьма серьезно – он слов на ветер не бросает, за ними всегда прячутся мины замедленного действия, которые обязательно рванут в будущем.

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Сегодня помимо опасности, угрожающей с запада, не менее серьезная угроза территориальной целостности Грузии угрожает и с востока. Правители Турции и Азербайджана официально провозгласили доктрину, согласно которой они – один народ, разделенный на два государства. Вот тут очень уязвимым звеном у Грузии является регион Квемо-Картли. Это единственный регион Грузии, в котором большинство населения составляет этническое меньшинство.

Исторически сложилось так, что несколько веков назад правитель Ирана Надиршах переселил в Квемо-Картли тюркское племя борчало. Это обычная тактика всех завоевателей, желающих закрепить за собой захваченные территории.

Об этом факте надо почаще вспоминать записным русофобам, вопящим на каждом углу о том, как Россия «завоевывала» грузинские земли. При этом они стараются в упор не замечать того неопровержимого факта, что Россия эти земли не завоевывала, а отвоевывала у Турции и Ирана.

Но так или иначе в Квемо-Картли как в зеркале отражается все то, что происходит в Аджарии. Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR играет первую скрипку. Она щедро финансирует как общественные организации, так и отдельных граждан желающих получить высшее образование.

С образованием в этих районах вообще создалась уникальная ситуация. Азербайджанские школы в Грузии снабжаются учебниками, напечатанными в Азербайджане. Уже не раз представители грузинской научной общественности пытались обратить внимание на содержание учебников по истории, где черным по белому прописано, что современные Грузия и соседняя ей Армения расположены на азербайджанских землях. Поэтому не может вызывать удивления тот факт, что среди азербайджанского населения достаточно сильны сепаратистские настроения.

Некоторые азербайджанские топонимы сразу после Второй мировой войны были заменены на грузинские. Эту инициативу приписывают Лаврентию Берии. Так село Борчало в 1947 году стало называться в Марнеули, а в 1964 году получило статус города. Но местные общественные деятели предпочитают пользоваться старыми названиями, не особо скрывая своего мнения о том, что эти районы аннексированы у Азербайджана. Если в социальных сетях кто-либо из азербайджанцев, проживающих в Грузии, позволит себе в самой мягкой и деликатной форме не согласиться с подобным мнением, на него сразу же обрушится шквал яростной критики, оскорблений и угроз.

Ни для кого не является секретом доминирования в этом регионе азербайджанского и турецкого капиталов. Здесь открыты кафе, магазины, ларьки, шиномонтажные сервисы.

Разумеется, особое внимание уделяется и умонастроениям людей. Понятно с какими мыслями возвращается на родину молодежь, получившая образование в Турции и Азербайджане. А можно и не ездить за пределы региона. В 30-тысячном городе Марнеули помимо филиала Тбилисского государственного университета функционирует грузино-азербайджанский гуманитарный университет имени Гейдара Алиева.

Помимо этого активно работают многочисленные НПО, открыты местные телеканалы, которые вещают исключительно на азербайджанском языке.

Свою немалую роль играют религиозные общества, многочисленные мечети, охватывающие значительное количество многочисленных населенных пунктов. Речь идет о десятках сел, где за последние 10-15 лет построили достаточно впечатляющее количество мечетей.

А красноречивее, чем сказал Реджеп Эрдоган, назвавший мечети своими солдатами, а минареты штыками, не скажешь. Суть проблемы в этой фразе турецкого президента отражена максимально точно.

Грузинским политикам, бездумно бьющим в бубен русофобии, пора бы открыть глаза на эту реальную опасность, но, к сожалению, карьера и состояние собственных карманов их заботит куда больше, чем судьба страны.