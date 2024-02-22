Госдеп угрожает новыми санкциями за СВО и Навального

Анатолий Лапин.  
22.02.2024 08:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 234
 
Дзен, Политика, Россия, Санкции


США в пятницу объявят об очередном пакете санкций против России.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США в пятницу объявят об очередном пакете санкций против России. Об этом на брифинге...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Санкции, которые мы объявим в пятницу, будут связаны с двухлетней годовщиной вторжения в Украину, так и со смертью Навального. Я не хочу слишком подробно останавливаться на том, что мы собираемся сделать в пятницу, но это будет серьезный пакет санкций.

Мы всегда ищем дополнительные способы, с помощью которых мы можем подавить российскую военную машину, лишить российский военно-промышленный комплекс компонентов, которые он использует и привлечения к ответственности тех, кто в этом замешан.

Так что не вдаваясь в подробности, вы должны ожидать, что они будут следовать общему направлению наших прошлых санкций, а также некоторым санкциям, конкретно связанным со смертью Алексея Навального», – заявил Миллер.

Ранее различные эксперты и аналитические центры заявляли о том, что Россия успешно обходит западные санкции, усиливая свою экономику и военно-промышленный потенциал, а в ее вооружении до сих пор используются западные комплектующие, поставленные уже после начала СВО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть