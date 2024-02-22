Госдеп угрожает новыми санкциями за СВО и Навального

США в пятницу объявят об очередном пакете санкций против России.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции, которые мы объявим в пятницу, будут связаны с двухлетней годовщиной вторжения в Украину, так и со смертью Навального. Я не хочу слишком подробно останавливаться на том, что мы собираемся сделать в пятницу, но это будет серьезный пакет санкций.

Мы всегда ищем дополнительные способы, с помощью которых мы можем подавить российскую военную машину, лишить российский военно-промышленный комплекс компонентов, которые он использует и привлечения к ответственности тех, кто в этом замешан.

Так что не вдаваясь в подробности, вы должны ожидать, что они будут следовать общему направлению наших прошлых санкций, а также некоторым санкциям, конкретно связанным со смертью Алексея Навального», – заявил Миллер.