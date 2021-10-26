Госдума вернула офицерские кортики ветеранам флота РФ

26.10.2021 18:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон «Об оружии».

Документ касается кортиков морских офицеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пояснил депутат Василий Пискарев, законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам его встречи с офицерами Черноморского флота.

«В законопроекте идет речь об упрощении процедуры хранения и ношения вместе с форменным обмундированием боевого клинкового холодного оружия, то есть, кортиков, а также возможности передачи их по наследству как семейной реликвии», – сказал Пискарев.

Вопрос о кортиках морских офицеров, которые на тот момент изымало министерство обороны, в конце 2015 года поднял на пресс-конференции Владимира Путина военный журналист из Севастополя Сергей Горбачев. Президент РФ тогда поддержал предложение вернуть офицерам кортики. Спустя более года в марте 2017 года Госдума РФ рассмотрела законопроект в первом чтении.