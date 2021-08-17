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17.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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«Господство русофобии не спасёт» – эксперт объяснил, почему Украина обречена

Новости УкраиныНесмотря на то, что радикальных националистов на Украине становится всё больше, удержать государственность и...

Несмотря на то, что радикальных националистов на Украине становится всё больше, удержать государственность и экономику от распада они не смогут.

Об этом в эфире «Радио спутник» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашем обществе есть большое количество людей, которые, концентрируясь на частностях, отказываются видеть всю картину в целом. Поэтому в России постоянно ведётся дискуссия о том, провалился ли бандеровский проект на Украине.

И многие говорят – посмотрите, они же идеологически победили. Ведь большая часть украинского общества если не бандеровская, то антироссийская и русофобская.

Да, это правда. Смотрю по себе – большая часть людей, с которыми я учился в двух школах, в университете, служил в армии – они поддерживают нынешнюю власть. Причём поддерживают вполне активно, агрессивно и выступают с вполне русофобских позиций.

Это достаточно широкий срез населения, люди из разных возрастов, городов и регионов Украины. И могу сказать, да, в этом отношении бандеровская идеология делает достаточно серьёзные успехи», – сказал он.



По мнению Александра Ищенко, бандеровский проект на Украине давно проиграл из-за того, что изначально подчинил экономику своим политическим интересам.

«Но когда мы говорим «проект победил», мы должны иметь в виду, что этот проект способен создать и удержать нормальное, состоявшееся современное государство. А в этом отношении бандеровский проект проиграл и провалился.

Потому что он в корне противоречит экономическим отношениям государства. Дело в том, что если вы принимаете политическое решение, то вы способны заставить экономику этому решению подчиниться. Надо понимать, что если политическое решение в корне противоречит экономическим интересам государства, то экономическая система будет уничтожена.

Можно изнасиловать экономическую систему один раз, можно её насиловать в течение короткого промежутка времени. Но если вы будете заниматься этим постоянно, то экономическая система рухнет, а за ней рухнет и ваше государство. Это то, что мы наблюдаем на Украине», – резюмировал он.

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