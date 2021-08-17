«Господство русофобии не спасёт» – эксперт объяснил, почему Украина обречена

17.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на то, что радикальных националистов на Украине становится всё больше, удержать государственность и экономику от распада они не смогут.

Об этом в эфире «Радио спутник» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашем обществе есть большое количество людей, которые, концентрируясь на частностях, отказываются видеть всю картину в целом. Поэтому в России постоянно ведётся дискуссия о том, провалился ли бандеровский проект на Украине. И многие говорят – посмотрите, они же идеологически победили. Ведь большая часть украинского общества если не бандеровская, то антироссийская и русофобская. Да, это правда. Смотрю по себе – большая часть людей, с которыми я учился в двух школах, в университете, служил в армии – они поддерживают нынешнюю власть. Причём поддерживают вполне активно, агрессивно и выступают с вполне русофобских позиций. Это достаточно широкий срез населения, люди из разных возрастов, городов и регионов Украины. И могу сказать, да, в этом отношении бандеровская идеология делает достаточно серьёзные успехи», – сказал он.

По мнению Александра Ищенко, бандеровский проект на Украине давно проиграл из-за того, что изначально подчинил экономику своим политическим интересам.

«Но когда мы говорим «проект победил», мы должны иметь в виду, что этот проект способен создать и удержать нормальное, состоявшееся современное государство. А в этом отношении бандеровский проект проиграл и провалился. Потому что он в корне противоречит экономическим отношениям государства. Дело в том, что если вы принимаете политическое решение, то вы способны заставить экономику этому решению подчиниться. Надо понимать, что если политическое решение в корне противоречит экономическим интересам государства, то экономическая система будет уничтожена. Можно изнасиловать экономическую систему один раз, можно её насиловать в течение короткого промежутка времени. Но если вы будете заниматься этим постоянно, то экономическая система рухнет, а за ней рухнет и ваше государство. Это то, что мы наблюдаем на Украине», – резюмировал он.