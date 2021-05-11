Гости из России передали ДНР лекарства для восстановления постковидных больных

11.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин совместно с посетившими республику первым заместителем председателя СФ РФ, секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и депутатами Госдумы посетили Республиканский центр профпатологии и реабилитации.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе визита российские гости передали медицинскому учреждению лекарственные препараты для восстановления постковидных больных.

«Мы сегодня приехали не с пустыми руками. Это первая партия пробиотиков для постковидного восстановления и реабилитации тех пациентов, которые перенесли инфекцию. Мы с радостью передаем вашему медицинскому учреждению эти лекарственные препараты» – сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, Денис Пушилин отметил, что вакцинация поможет выработать коллективный иммунитет.

«Мы находимся с Россией в одном эпидемиологическом поле и обязаны продолжать в этом плане работу, чтобы не было никакой необходимости в перекрытии границ», – заявил он.

«Мы очень вам благодарны и готовы продолжать свою трудовую деятельность во благо наших пациентов, во благо Республики», – подчеркнула руководитель центра реабилитации Елена Ляшенко.

В завершении встречи Андрей Турчак рассказал, что главной целью их визита в ДНР является поздравление жителей Донбасса с седьмой годовщиной создания государства.