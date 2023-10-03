Гости уезжают с чесоткой: Киев не способен обеспечить европейский уровень дипломатии – депутат Рады

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Украинские чиновники не способны обеспечить достойный Европы уровень дипломатии, и селят иностранных гостей парламентского уровня в старых отелях с клопами.

Об этом в интервью киевскому политологу Вадиму Карасёву рассказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу привести пример современной парламентской дипломатии, до какой степени у нас доходит. Не буду называть людей – не так давно одна из наших межпарламентских групп поехала в европейскую страну. Наших депутатов приняли на высочайшем уровне: поселили в самые дорогие отели. Дипломатия – это всегда роскошь. А если тебя принимают как короля, селят в лучшие отели, президентский люкс, у тебя лучшие конференции, доступ к телевидению, транспорт, аэропорт», – отметил он.

«И если потом их делегация приезжает в твою страну, и ты не способен обеспечить то же самое – это провал. Казалось бы, бытовая ситуация: должна прилететь делегация с этой европейской страны, их хотели поселить в депутатский отель «Киев». Клопы, старые двери времён СССР, паркет этот жёлтый. Он просто находится в государственном фонде. Нам сказали, что денег лишних нет, и поэтому эту делегацию селить туда. А от этой делегации потом зависят и поставки вооружения, и отношение к нам, и финансовая помощь, и голосования в ЕС», – возмутился депутат.