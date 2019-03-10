Грибаускайте посоветовали закрыть рот насчет Крыма

10.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Прибалтийские страны вышли из состава СССР с нарушением действовавшего в то время советского законодательства и международного права, поэтому они не могут сегодня критиковать воссоединение Крыма с Россией. Об этом в эфире латвийского радио «Baltkom» заявил российский дипломат и оппозиционер Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Платошкин уверяет, что полуостров был включен в состав России в соответствии с основополагающими принципами Организации Объединенных Наций.

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«В Уставе ООН есть такой пункт, как право наций на самоопределение. А почему вы считаете, что, раз мы его применили, мы что-то нарушили?

Я хочу сказать – Латвия и другие республики СССР вышли из состава Союза, нарушив закон о порядке выхода из состава Союза ССР. Вы нарушили референдум от 17 марта 1991-го года о сохранении СССР, который в Латвии тогдашним руководством был запрещен. Это что, демократично? Вы референдум в 91-м году запретили, а мы в Крыму провели», – заявил Платошкин.

Напомним, что в 1991 году руководство республик Прибалтики саботировало проведение референдума о сохранении СССР.

В 2013-14 годах президент Литвы Даля Грибаускайте была одним из иностранных политиков, кто открыто поддержал государственный переворот на Украине, который впоследствии привел к уходу Крыма и началу гражданской войны.

После этого Грибаускайте заявляла, что Литва «стремится к тому, чтобы санкции Евросоюза в отношении России, которые были введены после оккупации полуострова, продолжались до тех пор, пока агрессор не уйдёт с занятой территории».