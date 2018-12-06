Громкий скандал в России: За видного либерала заступился сторонник Новороссии

06.12.2018, Москва, Максим Карпенко

В России соцсети и СМИ второй день обсуждают решение Тверского райсуда Москвы, который накануне арестовал на 25 суток 77-летнего либерала, создателя правозащитного общества «Мемориал», главу движения «За права человека» Льва Пономарева, заявлявшего об «аннексии Крыма» и «российской агрессии».

Причиной для этого послужили опубликованные им призывы к участию в несанкционированных акциях протеста «За наших и ваших детей», которые прошли 28 октября в Москве и Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Задержание престарелого оппозиционера вызвало буру негодования в среде российских либералов. Так, Пономарева поддержали – политики Дмитрий Гудков, Илья Яшин, жуналист Сергей Смирнов, правозащитник Валерий Борщев, ряд других российских оппозиционеров и даже члены запрещенного в РФ Меджлиса.

«Это акция устрашения по отношению ко всем людям, которые в той или иной форме выражают недовольство существующим порядком», – заявил в комментарии «Новой газете» Илья Яшин.

Примечательно, что в поддержку Пономарева выступил даже его идеологический оппонент, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов, известный как один из последовательных сторонников Новороссии и воссоединения исторических русских земель с РФ.

В своем блоге он сообщил, что обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой содействовать освобождению либерала.

«Почти на месяц отправили старика в камеру. За постинг с призывом пойти на митинг в защиту заключённых. У нас много разногласий, но подобный абсурд надо поскорее отменить», – написал Шаргунов.

Отметим, что среди своей прочей оппозиционной деятельности Пономарев известен открытой антикрымской позицией. Он не признал воссединение полуострова с Россией и поддержал действия украинской власти, устроившей карательную операцию на Донбассе.

«Говорить о том, что в результате многолетних усилий крымское население самоопределилось и высказалось в пользу России, мы не можем. Этот конфликт, с которого я начал, фактически отсутствовал. Все это имело искусственный характер. Действительно, это была аннексия Россией Крыма, грубый акт агрессии со стороны России», – говорил Пономарев, в частности, в эфире «Радио Свобода».