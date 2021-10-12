Грузинский политик: «Станем туркам-мусульманами, лишь бы России здесь не было»

12.10.2021 09:11 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Абсолютное большинство грузин, выбирая между Москвой и Анкарой, якобы предпочтет турецкую экспансию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил грузинский политик, один из лидеров Консервативной партии Грузии Каха Кукава.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Журналистка издания Дарья Асламова отмечает, что вечером в Тбилиси повсюду слышна русская речь, играют советские песни, практически все официанты знают русский язык, без знания которого не получить работу.

«Не стройте иллюзий. В ресторане я ваш друг, а выйду из ресторана – друг Америки. У нас нет проблем с Америкой, кроме навязывания ЛГБТ. Американцы ежегодно дают нам миллиард долларов. К арабам и туркам мы уже привыкли», – в свою очередь говорит Кукава.

По его словам, Турция «не сегодня, так завтра заявит о своих претензиях».

«Это сильное пограничное государство, которое вмешивается во все дела. Идет не только экономическая, но и демографическая экспансия. Да, нам не нравится мусульманская агрессия, нам не нравится турецкий халяль, но 90% грузин считают, что это лучше, чем российские танки. В нынешней ситуации мы предпочитаем турецкую экспансию. Лучше мы станем мусульманами, турками, лишь бы России здесь не было!», – говорит политик.

Корреспондентка удивлена и напоминает, что Грузия веками боролась за свою христианскую идентичность, причем против Османской империи.

«Турция пока нас не убивает, а русские убивают руками осетин и абхазов на подконтрольных ей территориях», – утверждает Кукава.

«Вы, русские, предлагаете нам встать на колени! Вы не найдете ни одного грузинского политика, для которого приемлема нынешняя политика России. А последняя карабахская война показала, кто надежнее, как союзник, – Эрдоган или Путин. Армения поставила на Россию, Азербайджан – на Турцию. Результат не в пользу Армении», – заявил Кукава.