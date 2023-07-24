Гурулёв заявил о неизбежности формирования мобилизационного резерва

Елена Острякова .  
24.07.2023 22:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Новой волны мобилизации не будет, но мобилизационный резерв нужно создавать.

Об этом депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил в интервью ютуб-каналу «Политика паралитика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новой волны мобилизации не будет, но мобилизационный резерв нужно создавать. Об этом депутат Госдумы...

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«Мы обязаны иметь мобилизационный ресурс. У нас это в законах прописано. Государству это надо. Мы его готовить должны. Давайте сборы проводить трехмесячные, навыки восстанавливать. Техника вооружений развивается. Тот, кто служил 10 лет назад и сегодня – это небо и земля. Давайте призывать. У нас есть учебные центры, у нас части стоят пустые, потому что войска все ушли на фронт.

Офицеры, которые получили тяжелые ранения и уже не могут обратно вернуться, давайте сформируем учебные части на этой базе. Там есть казармы, полигоны, столовые, бани. Технику туда поставим и будем учить наш мобилизационный резерв. Мы чего стесняемся? Того, что мы должны Родину защищать?», – сказал Гурулев.

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