«И нефть продаём, и микросхемы закупаем» – эксперт о схеме обхода западных санкций

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Россия придумала успешную схему обхода западных санкций, которая позволяет продавать энергоресурсы по высоким ценам, а на вырученные средства закупать подсанкционный товар.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил эксперт по энергетике Сергей Вакуленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для России было не так важно продавать нефть по 60 долларов за баррель, как важнее не войти в эту [западную] систему контроля. Потому что сегодня цена 60, завтра 35, послезавтра специальные счета, и т.д. Для России было важно создать альтернативную систему, и она смогла это сделать. Российская нефтяная компания продаёт по сравнительно низкой цене какой-нибудь компании с адресом, допустим, в Эмиратах. И там эта компания покупает нефть по низкой цене, но потом уже эту партию нефти передают уже по вполне высокой цене индийскому, китайскому нефтепреработчику», – сказал Вакуленко.

«Выяснилось, что Индия и Китай на своих берегах покупают российскую нефть примерно за те же деньги, за что они покупают нефть ил Омана или Эмиратов. А из России эта нефть уходит очень дёшево. Это значит, что наверняка есть какой-то посредник, который из России дёшево покупает, а в Индию дорого продаёт. Понятно, что сколько-то денег прилипает к рукам людей, которые этим заняты. Но часть денег – это не очень понятная денежная масса никому неизвестных фирм в Гонконге или Эмиратах. И они очень полезны, чтобы купить и отправить в Россию подсанкционный товар, то ли это керамические шарики для гидроразрыва, то ли это микросхемы для ракет. И в этом смысле система очень плодородна», – добавил эксперт.