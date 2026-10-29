Исполняющая обязанности президента Сербии Анна Брнабич заявила, что силы, победившие на парламентских выборах 25 октября, начинают «охоту с целью ареста» экс-президента Сербии Александра Вучича.

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Поводом для допроса и возможного ареста Вучича является падение козырька центрального железнодорожного вокзала в городе Нови Сад 1 ноября 2024 года. По мнению Брнабич, целью кампании против экс-президента является не поиск справедливости, а его отстранение от политической деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ана Брнабич назвала «революционным террором» призыв допросить Вучича по делу о трагедии в Нови Саде, опубликованный в одном из рупоров победившего «Студенческого списка», – сербской редакции издания «Форбс».

«Спустя чуть более 72 часов после их победы на выборах, они развернули «охоту на ведьм», цель которой – добиться ареста Александра Вучича. Доводы, которые они приводят, – самые абсурдные из всех возможных: президент страны получает информацию о ходе реализации одного из крупнейших государственных проектов, и это, по их мнению, является достаточным основанием для того, чтобы допрашивать его и рассматривать как подозреваемого в связи с обрушением козырька в Нови-Саде?!» – написала она в социальной сети Х.

Брнабич подчеркнула, что до сих пор не допрошены члены экспертной комиссии, которые в качестве технических специалистов курировали проект реконструкции вокзала в Нови Сада и дали «добро» на его реализацию, не потребовав при этом никаких дополнительных проверок – вместо этого они фигурируют в так называемом «Студенческом списке».

«Виноватым же выставляют тогдашнего главу государства. Только представьте: если бы в 2004 году, когда всего через год после открытия в новом терминале аэропорта Шарль-де-Голль обрушилась часть крыши, что привело к гибели четырёх человек и многочисленным травмам, прокуратура сделала бы президента Франции Жака Ширака главным подозреваемым… Немыслимо, правда? Подобный сценарий невозможен в правовом государстве (в отличие от страны, где царит революционный террор), но здесь цель – не добиться справедливости, а заставить Александра Вучича замолчать и устранить его».

При этом подавляющее большинство комментариев под постом Аны Брнабич оставили сторонники «Студенческого списка». Они оскорбляли автора, Александра Вучича и других его соратников, а также призывали к суду над ними. Сам Вучич призывы победителей выборов к его допросу и аресту пока не прокомментировал.