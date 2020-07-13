«И по Славянску!» – в Раде потребовали «всеобъемлющего» расследования по Иловайскому и Дебальцевскому котлам

13.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

По инициативе депутата от фракции «Голос» Романа Лозинского Верховная рада почтила память погибшего в Донбассе лейтенанта ВСУ.

Это произошло в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три дня назад во время обстрелов в Донбассе близ села Троицкого российский оккупант забрал жизнь ещё одного украинского воина, убил настоящего патриота и просто доброго украинца. Я прошу почтить минутой молчания младшего лейтенанта 24 бригады имени короля Даниила, защитника Украины Тараса Матвиева», – вещал западенец.

После минуты молчания слово взял парламентарий от партии «За будущее» Тарас Батенко. Он также вспомнил погибших в зоне «ООС» украинских карателях и потребовал тщательного расследования массового пленения и гибели ВСУшников и нацбатовцев.

«Друзья, тот, кто не знает и не помнит своей истории, не имеет будущего. Мы убеждены, что в украинской истории было холодное лето, но также было и адское лето и это не про кино, а про наши трагичные страницы истории.

Как вы знаете, указом президента Украины 29 августа назначен днём памяти защитников Украины, которые погибли, защищая независимость и суверенитет и территориальную целостность, и эта дата была приурочена ко дню выхода из окружения из Иловайска 29 августа 2014 года. Украинские войска вошли в город Иловайск 18 августа, они смогли взять под свой контроль большую часть города. Но после введение регулярных российских войск 23-24 августа – уже 28 августа Иловайская группировка оказалась в окружении.

Выход из окружения привёл к серьёзным потерям среди украинских военных. Организация была провалена, и бойцам пришлось выходить, опираясь на собственные силы и помощь волонтёров.

Недопущение таких событий в будущем требует тщательного расследования всех обстоятельств, которые привели к гибели и взятии в плен большого количества украинских военных под Иловайском, и всеобъемлющего расследования!», – негодовал депутат, потребовав также расследования Дебальцевского котла.

Тарас Батенко убеждён, что отсутствие у Киева чёткой позиции и доказательной базы по этим вопросам порождает среди украинцев слухи о неких договорённостях между командованием ВСУ и защитниками Донбасса.

«Неоднозначным моментом в войне Российской Федерации против Украины является ситуация с бескровным выходом группировки незаконных бандформирований под командованием Гиркина–Стрелкова из города Славянска Донецкой области в июле 2014 года – как раз очередная грустная годовщина. С точки зрения доверия информации в обществе, среди военных распространяются мысли, что могла быть договорённость военного руководства Украины с боевиками.

Поэтому депутатская группа партии «За будущее» обращается ко всем фракциям и депутатским группам в парламенте немедленно создать временную следственную комиссию и открыть обществу реальную картину вышеуказанных событий, устранить белые пятна, чтобы эти трагические страницы истории никогда более не повторились», – заявил нардеп-националист.