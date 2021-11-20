Идеолог соглашений, остановивших наступление Новороссии, – теперь за расширение территории РФ

Расширение территории является единственным способом решения внутренних проблем для России. Об этом в статье на «Актуальных комментариях» написал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

Он считает, что сложившаяся система в России в настоящий момент стабильна, тем не менее, необходимость «выпуска пара» неизбежна в будущем. Поэтому усилия пасионариев лучше направить за пределы РФ.

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«Крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны», – указывает Сурков.

Он подчеркивает, что так было всегда на протяжении мировой истории.

«Все империи делают это. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а, скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», – написал Сурков.

Он указывает, что предыдущие расширения России происходили на основе договоренностей, достигнутых по окончании крупных войн, но надеется, что на этот раз военного столкновения удастся избежать.

«Необходим очередной раздел сфер влияния. И он (рано или поздно, формально или неформально, тайно или явно) обязательно состоится. Вопрос лишь в том, какой ценой… А пока что мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», – написал Сурков.

Напомним, что Владислав Сурков считается одним из идеологов Минских соглашения, в результате которых Россия не стала поддерживать наступление ополченцев ЛДНР в 2015, когда украинская сторона была уже готова сдать Мариуполь. Впоследствии это дало возможность Украине с помощью Запада укрепить свою армию и насадить антироссийские взгляды у населения.

Политолог Максим Жаров полагает, что Сурков и сейчас предлагает не реальную экспансию, в частности на Донбасс, а симуляцию процесса.

«Предложенный Сурковым «спуск пара» через внешнюю экспансию также уязвим — вспомним, какую роль в самораспаде СССР сыграл Афганистан и одномоментное схлопывание Варшавского блока. Так что текст Суркова — ещё один признак, что Кремль в попытках сохранить Систему, устроит внутренний «спуск пара» через симуляцию «внешней экспансии». Всерьёз никто в Кремле Белоруссию и ЛДНР присоединять не собирается, а вот поиграться в референдумы на эти темы — это, с точки зрения, нынешних администраторов Системы, можно. О влиянии таких манипуляций на глубинные умонастроения «параллельного народа» никто и не задумывается», – написал Жаров в своем телеграм-канале.