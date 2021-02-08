Идеолог Великой Албании потребовал от Сербии изменить Конституцию
Алексей Топоров
Лидер движения «Самоопределение» Альбин Курти приветствовал «четкую позицию президента США Джо Байдена» по поводу того, что взаимное признание может быть единственным предметом диалога между Косово. и Сербия.
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Об этом сообщили Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Курти резко раскритиковал позицию экс-президента США Дональда Трампа и приветствовал решимость Джо Байдена двигаться к взаимному признанию. Он считает, что вопрос о независимости Косово больше не обсуждается, а теперь речь идет о «необходимом изменении устаревшей Конституции Сербии», согласно которой Косово – ее неотъемлемая часть.
«Я считаю, что политика Байдена иная, – заявил Курти. –Экономика, да, важна, но когда история забывается, она повторяется. В случае с Сербией у нас есть преступления, совершенные во время войны, и это уже история. Она не извинилась за военные преступления, преступления против человечности и геноцид ».
Лидер Движения самоопределения также прокомментировал письмо, которое Байден направил президенту Сербии.
«Письмо Байдена показывает суть, и американский президент ясно дал понять Сербии, что признание Косово должно произойти. Непонятно, почему этого не произошло до сих пор. Я считаю, что это не должно больше обсуждаться. Статус Косово известен, оно независимо. Мы должны обсуждать статус Сербии и конституцию, которая устарела», – заявил сепаратистский политик, призвав к укреплению отношений с США.
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