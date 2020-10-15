15.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Беспорядки, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал
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Идиотов в стране сейчас меньше, чем при Ельцине и Горбачёве – российский политолог


Идиоты, с помощью которых в 90-е Горбачёв и Ельцин разрушали страну, есть и сейчас, однако их число стало значительно ниже.

Об этом в эфире канала «Белрусинфо» заявил российский политолог Олег Матвейчев , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы думаете, гражданское общество сейчас взрослеет, умнее становится, чем, допустим, в 90-х, конца 80-х, когда Горбачёва на руках таскали и пели оды американскому миру?» – спросил модератор канала.

«Вы зря целиком берёте гражданское общество, оно разное. В 90-е годы, вы правильно сказали, стояли толпы народа за Ельцина, потому что Ельцин против чиновников, против партноменклатуры и так далее. И сейчас, много чем отличаются тем, что стоят за Платошкина? Потому что он против чиновников, против партноменклатуры и так далее.

Стоят такие же, как тогда – за Ельцина стояли, и этот Платошкин, он ещё за новый социализм! Слушай, ты же делаешь то же самое! Вот тогда те, кто разрушал Советский Союз, они же точно так же стояли и разрушали.


Ты сейчас говоришь, что ты за социализм, но ты занимаешься разрушением, те же методы используешь, ты Ельцин на самом деле, а никакой не социалист. Используешь глупых людей и их нелюбовь к чиновникам», – заявил Матвейчев.

«Есть те люди, которые за Мавроди стояли, перекрывали Ленинский проспект, ну чем лучше те, что в Хабаровске ходят каждую неделю на митинги и так далее. Из-за бандита и убийцы.

Мавроди хотя бы мошенник был, который всю страну обул с МММ, а тут вообще Фургал – убийца просто. И, пожалуйста, за него ходят, выступают. В этом смысле идиоты были, как в 90-е годы, так есть и сейчас. Вопрос в том, что, конечно, их меньше», – добавил эксперт.

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