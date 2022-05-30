«Идём ко дну» – эксперты в Киеве прощаются с украинской экономикой

Новости Украины

Украина потеряла 50 процентов своей металлургии, порты, доходы из Европы и даже начисления от заробитчан.

Об этом заявили украинские эксперты на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительным данным, 45% ВВП мы можем потерять на конец этого года. Это раз. Второе, учитывая оккупацию Мариуполя и Азовского побережья, мы потеряли половину металлургического комплекса, а горно-металлургический комплекс был одной из экспортодоходных отраслей. И вообще на этом держалась и держится мощная индустриальная экономика. Уже не буду говорить о том, что происходит на валютном рынке с инфляцией», отметил он. «Далее мы видим заблокированные порты, соответственно, очень ограниченный экспорт, а где брать доходы? Далее мы можем ожидать того, что будут резко сокращены переводы наших трудовых мигрантов на Украину, потому что много трудовых мигрантов, которые работали в Европе, просто забирают свои семьи. Возможно, временно, но не на месяц, а на большее время, а возможно и навсегда. То есть мы теряем капиталы, не только индустриальные мощности, мы можем потерять и человеческий капитал. IT-предприятия начинают сегодня эмигрировать, пока что они оседают в Закарпатье – как логистический хаб на пути в Европу. Но всё больше и больше западных компаний, которые имели здесь свои филиалы, офисы – начинают рекомендовать, а потом требовать от многих сотрудников переезд или в Канаду, или в европейские города», – рассказал украинский политолог Вадим Карасёв.

Также Карасёв поинтересовался у другого участника конференции, киевского экономиста и финансового аналитика, экс-советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Кущ, насколько обеднела Украина за эти три месяца и вообще за время «войны и оккупации».

«Инфляция в годовом исчислении уже 16%, но понятно, что она будет выше, она будет больше 20%. Что касается валового продукта, падение от 30 до 40%. Падение доходов домохозяйств будут выше, чем показатель 30-40%, не менее, чем 50% в этом году. Что касается валютного эквивалента, тут тоже ситуация достаточно сложная, потому что 30-40% – это мы берём падение номинала в гривне, если мы берём в долларах – ситуация будет хуже. Мы можем опуститься на уровне 100 миллиардов долларов по ВВП. Напомню, что в прошлом году у нас был рекорд 200 миллиардов долларов ВВП – это самый большой показатель за всю независимость, а сейчас мы можем опуститься на уровень 14-го года. Получается, ВВП на душу населения на уровне 3 тысяч примерно. Это уровень таких развивающихся стран азиатских», – констатировал эксперт. «По занятости – 30% безработных на данный момент. Проблема занятости имеет структурный характер – часть людей находится во временной занятости, работают 2, 3 дня в неделю, части людей сократили заработную плату, даже при полной занятости», – добавил Кущ.