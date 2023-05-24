Игры на ПокерОК для скромного банкролла: советы для новичков

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ПокерОК для новичков: банкролл-менеджмент для начинающих

Какие кэш-игры и турниры для игроков с невысоким банкроллом может предложить покер-рум ПокерОК, а также базовые советы для начинающих игроков.

Многим начинающим пользователям, которые выбрали покерную комнату ПокерОК в качестве плацдарма для старта карьеры покер-про, очень важно строго придерживаться банкролл-менеджмента. Умение рассчитать приемлемые потери поможет игроку избежать банкротства, а также позволит уверенно играть на своём лимите. В этом материале пользователь сможет узнать о бюджетных предложениях покер-рума для начинающих игроков, а также получить базовые советы, которые помогут сохранить банкролл.

Кэш-игры на ПокерОК: лимиты для новичков

В мире покера есть мнение о том, что микролимиты – это пустая трата времени, и что невозможно выиграть большие средства при минимальных взносах.

Тем не менее, низкие лимиты являются хорошей тренировочной площадкой и возможностью постепенно накопить финансовую подушку, благодаря которой можно будет подниматься выше.

Если говорить о кэш-играх, то в данном формате хватает опытных покеристов. Однако, на том же NL2 или NL5 всё ещё много рекреационных игроков, которые имеют слишком мало опыта, а значит, становятся довольно лёгкой добычей для регуляра.

На ПокерОК доступны кэш-игры в следующих дисциплинах:

Безлимитный Холдем и Холдем 6+ (с короткой колодой) со взносами начиная от 0,01$/0,02$.

Пот-лимитная и 5-карточная Омаха на лимитах от 0,01$/0,02$.

AoF (All-in or Fold) с минимальными лимитами от NL10 (0,05$/0,10$).

Отдельно стоит отметить быстрые столы Rush&Cash по Холдему и Омахе с наименьшими лимитами от 0,01$/0,02$. Это кэш-игры, где при сбрасывании карт в пас пользователь будет моментально пересажен за другой стол. В этой дисциплине на PokerOK хватает рекреационных игроков, которым хочется больше экшена и которые не хотят ждать после фолда. Тем не менее в лобби Rush&Cash присутствует довольно много опытных пользователей, и играть против них будет довольно трудно. Из-за этого в начале рекомендуем сосредоточиться на более простых форматах кэш-игры.

Схожая ситуация и с Холдемом 6+, или как его еще называют Short Deck. Этот формат ещё плохо изучен, а поэтому новичку неоткуда будет взять базовый теоретический материал по данной дисциплине.

Бюджетные турниры на GGPokerOK

Турнирный формат всегда привлекал гораздо большее количество рекреационных покеристов, нежели кэш-игры. Это связано с тем, что как правило, в ивентах участие принимает гораздо большее количество игроков и потенциальные шансы заработать больше средств также возрастают.

Из-за этого множество гэмблинговых площадок предлагают своим пользователям разнообразные турнирные форматы. Покерная комната ПокерОК не стала исключением. На сегодняшний день в лобби платформы можно встретить такие ивенты, которых нет ни в одном другом покер-руме.

В сети GGNetwork доступны следующие форматы турниров:

Обычные ивенты по Холдему, Омахе (в т.ч. 5-карточной) и Short Deck стоимостью от 0,50 (не считая Flip&Go и сателлитов).

AoF Sit&Go с бай-инами от 0,50$.

Джекпотные Spin&Gold (в т.ч. 6-макс), стоимость которых начинается от 0,25$.

Уникальные двухэтпаные ивенты Flip&Go с бай-инами от 0,05$.

Эксклюзивные турниры Battle Royale, сыграть в которых можно за суммы начиная от 0,25$.

Помимо этого, на GGPokerOK отдельными вкладками в игровом лобби отмечены крупные турнирные серии, где нередко можно найти пару-тройку недорогих турниров или же отборочных сателлитов к ним.

Через некоторые степ-сателлиты можно отобраться в Главное Событие Мировой покерной серии (WSOP) в Лас-Вегасе и получить шанс сыграть за одним столом с известными покер-про.

Базовые советы по игре для начинающих покеристов

Большинство новичков начинают свой путь в профессиональном покере с относительно невысоким банкроллом. Из-за этого банкролл-менеджмент при игре на ПокерОК станет надёжным попутчиком в этом нелегком путешествии.

Какие основные принципы банкролл-менеджмента? Прежде все, это рассчёт приемлемых потерь. Игроку следует смириться с тем фактом, что он не всегда будет побеждать во время каждой покерной сессии. Иногда череда проигрышей может быть довольно длительной, и в данном случае банкролл-менеджмент предстает в роли спасательного круга для утопающего.

В зависимости от дисциплины и формата рассчитывается и минимальное количество бай-инов для перехода на следующий лимит. В среднем, нужно от 40 до 100 бай-инов, чтобы смело подниматься на более высокий уровень взносов.

Также не стоит играть в те форматы, где практически нет начинающих игроков. Именно рекреационные покеристы являются наиболее перспективным источником пополнения банкролла для опытного регуляра. Это означает, что в таких популярных форматах, как Spin&Gold и дешёвых гипер-турбо турнирах гораздо больше шансов найти слабых игроков, чью игру можно выгодно эксплойтить.

Та же история и с кэш-играми. За столами Холдема и Омахи на лимитах 0,01$/0,02$ по-прежнему довольно много фишей, которые с удовольствием подарят более сильным игрокам большую часть своего стека.

Источник: https://cardmates.net/