Их даже не били! – в Киеве обвинили в предательстве экипажи катеров ВМС Украины

27.11.2018, Киев, Галина Шершнева

Известный «волонтёр АТО» и кандидат в президенты Украины Юрий Касьянов разразился негодованием по поводу появившихся в российских СМИ видеороликов допроса командиров катеров ВМС Украины, которые признают, что накануне задержания нарушили государственную границу РФ.

«Их даже не били. А они уже покаялись, сказали, что виновата Украина. И мы хотим, чтобы они дрались? Да с чего вдруг?.. Если страна отказывается воевать за свою независимость, если высокие руководители торгуют с врагом, если миллионы ездят на заработки к оккупантам, а другие миллионы просто не замечают войны – зачем этим пацанам погибать? За что?.. Действительно – не за что. Нет ничего – ни флота, ни армии, ни военного положения, ни совести, ни чести. А если и есть, то цена невелика, а жизнь — одна… Умирать не за что, когда тебя посылают на убой на утлой хлипкой речной посудине ради «международного резонанса» и введения военного положения в надежде отсрочить выборы», – пишет Касьянов в блоге.

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Официальные лица Украины делают вид, что ничего не произошло.

Командующий ВМС Украины Виктор Воронченко написал письмо задержанным в Керченском проливе морякам. Его передали каждому военнослужащему адвокаты, которые раньше защищали в крымских судах представителей экстремистских организаций «Меджлис» и Хизб-ут-Тахрир.

Фото письма разместил у себя на странице корреспондент либеральной «Новой газеты» Антон Наумлюк. Командующий успокаивает подчиненных по поводу их признаний об участии в провокации.

«Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, как это быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса», – написал Воронченко.

Согласно официально залегендированной биографии Воронченко, он в 2014 году тайно вывез свою семью из Крыма, а потом «попал в плен», где его уговаривали перейти на сторону России.

Фейковый «представитель Порошенко в Крыму» Борис Бабин призвал украинские СМИ не показывать видео с допросом украинских моряков.

«В очередной раз напоминаю украинским медиа – воссоздание российской пропаганды относительно эскалации агрессии РФ в любой форме является худшим, что вы можете сделать. Как относительно судьбы наших военнопленных, так и в условиях военного положения в целом», – пригрозил чиновник.

«Не комментируйте, не перепощивайте видео с допросами и не осуждайте пленных украинских моряков. Будьте людьми и патриотами», – вторит ему экс-консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко.