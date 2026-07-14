Их нравы: Администрация Трампа начала репрессии против кубинских медиков

Михаил Рябов.  
14.07.2026 14:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Колониальная демократия, Куба, Медицина, Политические репрессии, США


Администрация Дональда Трампа, ранее объявившая энергетическую блокаду Кубы с целью провоцирования «цветной революции» и смены власти, начала давление на кубинских врачей, работающих за границей.

Об этом пишет англоязычный канал Two Majors.

Администрация Дональда Трампа, ранее объявившая энергетическую блокаду Кубы с целью провоцирования «цветной революции» и...

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«В рамках кампании давления на кубинское правительство, Соединенные Штаты нацелились на один из последних источников жизни Кубы: ее врачей, которые работают за границей, сообщает Wall Street Journal.

Администрация Трампа требует от иностранных стран разорвать или сократить свои медицинские контракты с Гаваной, угрожая правительственным чиновникам визовыми санкциями в случае отказа.

В результате, Ямайка, Гватемала, Багамские острова и Гондурас уже заморозили или пересмотрели свои медицинские соглашения с островом… Марко Рубио лично призвал страны Карибского региона прекратить выплаты Кубе…

В настоящее время около 24 000 кубинских медицинских работников работают по всему миру. По словам экономиста Рикардо Торреса из Американского университета, в 2024 году они принесли стране около 5,3 миллиарда долларов, что составляет половину от общего объема экспорта Кубы. Гавана начала отправлять эти миссии еще в 1963 году в Алжир, и Фидель Кастро называл их «армией в белых халатах».

Директор организации Cuba Archive, Мария Верлау, отмечает, что сегодня кубинские специалисты остаются незаменимыми для малообеспеченных сообществ во многих регионах, в том числе даже в Италии».

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