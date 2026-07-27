Ильницкий: «Постепенно и неуклонно» дойдем до ударов по Жешуву и Констаце

Елена Острякова.  
27.07.2026 13:35
  (Мск) , Москва
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На первых двух этапах эскалации военных действий в рамках реализации задач СВО Россия уничтожит критическую инфраструктуру Украины и добьет ее ВПК.

Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если, все-таки, этих этапов недостаточно, будет третий этап – удар по базам восточного присутствия НАТО в республиках Прибалтики, в лимитрофах. Адреса все известны. И там, где стоит бригада германская танковая, и там, где стоит авиакрыло, и там, где учебный центр. Они совершенно не в центре городов расположены», – сказал Ильницкий.

Если и третьего удара будет недостаточно, последуют удары еще глубже.

«Это будет третий этап. Но если уж и этого будет недостаточно – я сейчас рассуждаю в режиме постепенности и неуклонности – это, конечно Жешув, Констанца. Центры, откуда идет поток вооружений», – сказал Ильницкий.

English version :: Читать на английском Ильницкий: «Постепенно и неуклонно» дойдем до ударов по Жешуву и Констаце

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