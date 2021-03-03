«Иначе забудут Украину». Мураев хочет вернуть ЛДНР прямыми переговорами

03.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно начинать прямые переговоры с республиками Донбасса, иначе эти территории никогда не вернутся в ее состав, а уже через десять лет население ДНР и ЛНР совсем не будет знать историю Украины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мураева, также Украина должна отменить блокады, введенные против республик Донбасса.

«При той политике – гуманитарной, культурной, экономической, которую ведет Украина, возвращаться сюда мало кто захочет. Смотрите, у нас полное наступление и поражение в правах русскоязычных, а в ДНР и ЛНР это официальные языки. И это было как раз тем спусковым крючком, который развязал этот конфликт. Через десять лет, поверьте мне, историю Украины там уже знать никто не будет. Поколения в условиях войны растут очень быстро…

Те, кто сидел в подвалах, никогда не будет себя ассоциировать с Украиной и не будут считать себя частью. Поэтому конфликт надо прекращать немедленно. Нужно действительно вести прямые переговоры. Мы не ведем с террористами, с одной стороны говорят ура-патриоты, а с другой разговаривают с человеком, который захватил людей в луцком автобусе. Ведут переговоры с человеком, который захватил сотрудников банка. Если мы хотим решить этот конфликт, нам нужно садиться за стол переговоров с теми, кто принимает решения открывать огонь, кто координирует действия с той стороны.

Мы не можем вычеркнуть 50 тысяч человек, которые с оружием в руках там защищают свое. Кто-то скажет за деньги, кто-то скажет, что стоят на защите республик потому, что у них кто-то погиб, кто-то защищает свои ценности и убеждения, кто-то является чьим-то инструментом — неважно. От них все равно зависит, они – сторона конфликта. Надо говорить, нужно прекращать огонь, прекращать блокады, нужно такой тактикой мелких шагов восстанавливать все связи, которые были разрушены», – заявил Мураев.