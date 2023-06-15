Индийского бизнесмена заинтересовал российский заменитель «Макдональдса»
Председатель индийского бизнес-объединения MSME Development Forum Раджниш Гоенка заинтересовался российской сетью ресторанов «Вкусно и точка».
Об этом он заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Москве я посетил ресторан быстрого питания. Раньше это был «Макдональдс». А теперь сменился формат. И мы видим, что это создало новые возможности. В Индии у нас большая сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Однако эти процессы активно развиваются, потому что идет процесс локализации. Существуют определенные барьеры и вызовы, однако открываются и новые возможности с учетом валюты расчетов», – сказал Гоенка.
Он сказал, что заинтересован в развитии индийско-российского бизнеса.
«Мы очень активно продвигаем развитие российско-индийских отношений. Поэтому я здесь. Бизнес между Россией и Индией развивается и растет активно и стремительно. Меняются форматы, возникают новые сценарии, которые открывают новые возможности», – сказал Гоенка.
Спасибо!
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