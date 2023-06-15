Индийского бизнесмена заинтересовал российский заменитель «Макдональдса»

Елена Острякова .  
15.06.2023 18:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 255
 
Бизнес, Дзен, Запад, Индия, Общество, Политика, Россия, Санкции


Председатель индийского бизнес-объединения MSME Development Forum Раджниш Гоенка заинтересовался российской сетью ресторанов «Вкусно и точка».

Об этом он заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель индийского бизнес-объединения MSME Development Forum Раджниш Гоенка заинтересовался российской сетью ресторанов «Вкусно и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В Москве я посетил ресторан быстрого питания. Раньше это был «Макдональдс». А теперь сменился формат. И мы видим, что это создало новые возможности. В Индии у нас большая сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Однако эти процессы активно развиваются, потому что идет процесс локализации. Существуют определенные барьеры и вызовы, однако открываются и новые возможности с учетом валюты расчетов», – сказал Гоенка.

Он сказал, что заинтересован в развитии индийско-российского бизнеса.

«Мы очень активно продвигаем развитие российско-индийских отношений. Поэтому я здесь. Бизнес между Россией и Индией развивается и растет активно и стремительно. Меняются форматы, возникают новые сценарии, которые открывают новые возможности», – сказал Гоенка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть