15.01.2020,  Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, США, Финансы
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Индия и Россия выходят из-под финансового контроля США

Российская Федерация и Индия начали переход на расчет в национальных валютах.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол РФ в Дели Николай Кудашев, отвечая на вопрос, насколько хорошо с Индией задействован соответствующий механизм.

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«У нас благополучная ситуация в этой сфере, невзирая на все проблемы. Около трети товарооборота уже обслуживается за счет национальных валют. Это совсем неплохой показатель», – сказал дипломат.

По его словам, стороны продолжают создавать условия для перехода на такого рода расчеты.

«Во-первых, развивают межбанковское сотрудничество. Мы движемся в направлении перехода на системы платежей, альтернативные SWIFT. Такие наработки у Центробанка РФ имеются. Индийской стороне они в ходе контактов предложены, и опытные платежи по этим системам прошли», – подчеркнул Кудашев.

Напомним, что SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Формально ее учредителями являются банки 19 стран, но на деле минфин США имеет полный доступ к финансовой информации сети. Также по инициативе США проводятся отключения тех или иных банков, а также целых стран от SWIFT.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», США неоднократно угрожали России отключением от SWIFT. 

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