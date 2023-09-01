Инициатива Минска по налаживанию отношений с Варшавой обернулась вторжением польского вертолёта в Белоруссию

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Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области.

Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», – говорится в сообщении.

МИД Белоруссии потребовал от Польши разъяснений и проведения расследования по факту нарушения военным вертолетом госграницы. В МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко публично пригласил представителя Польши в качестве наблюдателя на учения ОДКБ, которые начались 1 сентября.

«Войско польское слишком буквально восприняло приглашение на учения ОДКБ и приперлось через границу на вертолете, не позвонив в звонок, забыв о такте и манерах. Такое ощущение, что кто-то намеренно пытается ухудшить отношения и сорвать инициативу Минска по налаживанию отношений с Польшей. Интересно, чья рыжая морда торчит из-за инцидента», – написал в своем тг-канале белорусский политолог Андрей Сыч.

1 августа Варшава обвиняла Минск в том, что белорусские вертолеты Ми-24 и Ми-8 пересекли польскую границу. Министерство обороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными и «сделанными польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».