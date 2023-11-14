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Единственный, кто может остановить войну на Украине – это президент США Дональд Трамп, но к тому времени, когда он придёт к власти, вполне возможно, уже вся украинская территория будет под контролем России.

Об этом на канале киевского пропагандиста-телешарлатана Дмитрия Гордона заявил беглый российский оппозиционер Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ответ уже дан Трампом: война может быть остановлена очень быстро, в течение 24 часов – ну, это преувеличение, в течение недели. Украине нужно современное оружие, не оружие середины ХХ века, а современное, как это было уже использовано давно, несколько десятков лет назад в войне в заливе. Уничтожаются, подавляются центры управления войсками, тогда это был Саддам Хусейн, теперь это Путин – и всё, война прекращается, теряется управление этой армией. Вместо этого украинской армии запрещается использовать ракеты, дальнобойные снаряды – не дай Бог на территорию России. Эту войну можно закончить очень быстро», – трепался Боровой.

По его словам, будь у власти республиканцы, войну бы давно остановили, а сейчас же до результатов выборов в США надо ещё дожить.

«Сейчас обсуждать вопрос, как будет действовать Трамп, когда в его руках окажется власть, просто смешно. К тому времени может быть оккупирована вся Украина или заключены соглашения о замораживании конфликта – то, к чему стремится Демократическая партия и Байден. Решать, какого вида оружие будет поставляться на территорию Украины в этой новой ситуации, это же зависит от ситуации», – объяснил перебежчик.