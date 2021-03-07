Иноагенты, защищавшие «хизбов», самораспустились «для галочки»

07.03.2021, Москва, Елена Острякова

Организация «За права человека» объявила о своем самороспуске в ходе зум-конференции.

Как утверждает глава организации Лев Пономарев, организация была распущена под давлением власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2018 году под давлением ФСБ Верховный суд РФ ликвидировал юридическое лицо моей организации «Движение за права человека». Это было абсолютно незаконно. Я обратился в Европейский суд, но при этом в качестве ответа создал незарегистрированную организацию. Но теперь появился новый закон, по которому мы должны зарегистрироваться как иноагент, и все члены организации должны признать себя иноагентами. Получается, что я тысячи людей подставляю», – пояснил решение о самороспуске Пономарев youtube-каналу «Форум свободной России».

Преследования властей он объясняет тем, что защищал организацию «Сеть», секты «Свидетели Иеговы», Хизб ут-Тахрир и другие экстремистские организации, запрещенные в РФ. Возбуждение против них уголовных дел правозащитник назвал «фашизацией страны».

По словам Пономарева все заметные правозащитные организации, работающие в России, являются иностранными агентами.

«В моей деятельности и в деятельности всех правозащитников, которые входят в эту организацию, ничего не меняется», – пообещал он.