Иностранец, которому запрещен въезд в РФ, пытался проникнуть в Крым с Украины в обход границы

Российские пограничники задержали гражданина одной из стран СНГ при попытке незаконно попасть в Крым с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что 33-летний иностранец пытался проникнуть в республику в районе пункта пропуска «Армянск».

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«Иностранец признался, что в Крым он хотел попасть в поисках лучшей жизни. На нарушение российского законодательства пошел осознанно и понимал, что без действительных документов, его через границу не пропустят. Дополнительная проверка показала, что в 2019 году мужчина уже привлекался на территории России к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). После освобождения в 2021-м году на основании решения суда иностранца выдворили с территории Российской Федерации и запретили въезд до 2029-го года», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ») и на период расследования взяли под стражу.