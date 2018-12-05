05.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Интернет издевается над скандальным одесским порошенковцем

Одиозного депутата Верховной рады, одессита Алексея Гончаренко сравнили с котом Матроскиным из популярного мультфильма «Простоквашино».

Причиной стала тельняшка, которую депутат надел под пиджак в знак поддержки задержанных российскими пограничниками украинских военных моряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гончаренко появился в ней и на заседании Рады, что стало предметом фотожаб.

В эфире же телеканала 112 известный телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский назвал его «Матроскиным».

«Алексей, ваша задача – ваша, кстати, особенно, ваша, Матроскин, особенно – не сеять между нами вражду, а попытаться сосредоточить свои усилия на борьбе с олигархатом тамошним. Российским олигархатом», – заявил Пальчевский.

Гончаренко сделал вид, что не обиделся на такое сравнение и перевел все в шутку: «Матроскин – он хоть позитивный герой, а вы же несете бред какой-то».

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