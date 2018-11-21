Интерпол не поддается на шантаж Украины и США

Ни одна страна не имеет права накладывать вето на демократический выбор Генассамблеи Интерпола.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом «Известиям» официально заявили в в пресс-службе международной организации, где подтвердили, что глава российского филиала Александр Прокопчук, ныне исполняющий обязанности вице-президента Интерпола, действительно рассматривается в качестве одного из двух кандидатов на пост руководителя этой структуры.

Это разъяснение прозвучало в ответ на протесты со стороны украинских и американских политиков, протестующих против возможности избрания Прокопчука.

В Интерполе заверили, что решение о новом президенте будет приниматься коллегиально всеми членами Генассамблеи, а Украина или США, имеющие точно такой же голос, как и все остальные участники организации, не вправе запрещать делегатам выбирать, кого они хотят видеть следующим президентом Интерпола.

«Любая страна, входящая в организацию, может выдвинуть кандидата на сессии Генеральной ассамблеи до дня выборов. Все голоса несут равный вес, и права наложить вето на решение организации ни у кого нет», — говорится в официальном ответе организации.

Ранее в Верховной раде Украины пригрозили «жесткой реакцией» в случае, если представитель России возглавит Интерпол.