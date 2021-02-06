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11.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика коллапса
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Инвесторы бегут из Украины, на их место приходят аферисты


Вывод капитала из Украины превышает приток прямых иностранных инвестиций, и даже те инвестиции, которые заходят в страну, не всегда способствуют укреплению экономики.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент  «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году отток прямых иностранных инвестиций из Украины 400 млн дол, т.е. не инвестировали, а выводили деньги из страны. Если смотреть по инвестициям в акционерный капитал, то они составили 800 млн долл. А в лучшие времена у нас было до 7 а то и до 10 млрд долл. То есть, иностранных инвестиций – мизер. Да и то, иностранные инвестиции иностранным инвестициям – рознь.

Если заходят в “зеленую” энергетику, то это, во-первых, не создает никаких новых рабочих мест, во-вторых, происходит вымывание денег из Украины – у нас самый высокий “зеленый” тариф в Европе даже после “косметического” снижения на 10-15% в прошлом году. То есть, мы не получаем новых технологий, не создается новых рабочих мест, а еще и вымываются деньги из Украины. А в статистике такие инвестиции отображаются», – сказал Виктор Скаршевский.

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