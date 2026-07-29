Иран за несколько дней нащупал «кощеево яйцо» Зе-режима. А что же Россия?

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Извинения главы МИД Украины перед Тегераном за удар по иранскому судну на Каспии – беспрецедентное поведение Киева.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потому что во многих других кризисах, намного более острых и близких, Украина не демонстрирует такой гибкости дипломатии часто, а, наоборот, поднимает ставки. А в Иран звонили, звонили по украинской инициативе, несмотря на то, что Иран вряд ли может причинить Украине какой-то большой ущерб своими ударами. Дальнобойных ракет у Ирана мало, расстояние огромное. Лететь надо над странами НАТО этим ракетам», – сказал Бортник.

Он предполагает, что звонок в Иран связан «с украинскими инвестициями или инвестициями украинских элит на Ближнем Востоке».

«Вот так я вам, друзья, намекну. Инвестиции, которые находятся в досягаемости уже иранских ракет. Иначе смысла этот диалог особый не имеет», – заявил политолог.