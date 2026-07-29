Иран за несколько дней нащупал «кощеево яйцо» Зе-режима. А что же Россия?

Игорь Шкапа.  
29.07.2026 13:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Сюжет дня


Извинения главы МИД Украины перед Тегераном за удар по иранскому судну на Каспии – беспрецедентное поведение Киева.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Извинения главы МИД Украины перед Тегераном за удар по иранскому судну на Каспии –...

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«Потому что во многих других кризисах, намного более острых и близких, Украина не демонстрирует такой гибкости дипломатии часто, а, наоборот, поднимает ставки. А в Иран звонили, звонили по украинской инициативе, несмотря на то, что Иран вряд ли может причинить Украине какой-то большой ущерб своими ударами. Дальнобойных ракет у Ирана мало, расстояние огромное. Лететь надо над странами НАТО этим ракетам», – сказал Бортник.

Он предполагает, что звонок в Иран связан «с украинскими инвестициями или инвестициями украинских элит на Ближнем Востоке».

«Вот так я вам, друзья, намекну. Инвестиции, которые находятся в досягаемости уже иранских ракет. Иначе смысла этот диалог особый не имеет», – заявил политолог.

Остаётся гадать, почему эти «инвестиции» оказались вне зоны досягаемости российских ракет? И, вместо того, чтобы сделать поведение Киева более покладистым, Москва пятый год продолжает СВО, которое оборачивается гибелью людей и материальным ущербом от вражеских ударов?

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