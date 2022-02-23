Ищенко: Киеву теперь придётся признавать ЛДНР

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Новости Украины

Признание Россией ЛДНР открывает молодым республикам большие возможности, которые помогут заставить Киев признать суверенитет и независимость своих бывших территорий.

Об этом в эфире радио «Голос Москвы» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь у России есть возможность легального присутствия войск и легального давления на Украину при помощи этих войск. Теперь можно, пока теоретически, отодвинуть линию фронта от Донецка и Луганска, выйти на границы областей и постараться это зафиксировать в международно-правовом документе, в котором хотя бы де-факто будут признаны ЛДНР. Потому что теперь Россия, которая признала эти республики, может спокойно говорить уже не в рамках Минских соглашений, а исходя из норм международного права, что Украина не должна вести с ними переговоры через Москву, а если хочет, то пусть договаривается напрямую», – сказал он.

Ростислав Ищенко подчеркнул, что теперь Киеву ничего не остаётся, как рано или поздно признать ЛДНР.

«И поскольку военное поражение Украины является вопросом не принципа, а времени, то Киеву такие переговоры вести придётся. Он может не признавать ЛДНР де-юре, но, ведя с ними переговоры, он будет признавать их де-факто. А в дальнейшем – как получится. Но думаю, выкрутиться у Украины уже не получится. Потому что, если ей понадобится новое перемирие или мир, то одним из условий республики могут просто выдвинуть своё признание. Это не является чем-то экстраординарным – таким образом победившие в войне движения за независимость всегда фиксировали свою победу. Если бывшая метрополия желает мира, то она должна признать независимость бывших территорий. Точно так же США заключали мир с Великобританией после войны за независимость. Так что здесь у республик открывается дополнительная возможность», – резюмировал эксперт.